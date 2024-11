Mieter machen Vermieter reich. Ein mieses Minusspiel für die, die für ihre Bleibe im Monatstakt blechen müssen. Oftmals ein Drittel und mehr ihres Einkommens für Miete ausgeben. Und günstiger wird es auch nicht: Die Bosse von Deutschlands größtem privaten Immobilienunternehmen Vonovia haben die Preise für die rund 480.000 Mietwohnungen in den ersten neun Monaten durchschnittlich um 3,8 Prozent hochgeschraubt, so Business Insider am Freitag. Zuvor hatten Tagesschau.d...