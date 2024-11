Ein Soldat in Kampfmontur sitzt auf dem Boden, vor ihm sein stationäres Maschinengewehr. »Ich mache das hier anlässlich der Präsidentschaft von Donald Trump«, brüllt er sichtlich erregt in die Kamera. Er reckt die Hand in den Himmel und fängt an, auf ausgebombte Häuser am Horizont zu schießen. »Gott segne Amerika! Gott segne Israel!« Der Mann, der da stumpf auf die Ruinen Gazas feuert, ist US-Amerikaner, schreibt der palästinensische Journalist Walid Mahmud, der das...