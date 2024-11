Das Forum des Herbert-Wehner-Bildungswerks in Dresden war übervoll. Gut 150 Leute waren am Mittwoch gekommen, um sich die Anhörung des »Bündnisses gegen Kürzungen« anzusehen, bei der Vertreterinnen und Vertreter städtischer Einrichtungen berichteten, was deren Schließung bedeuten würde. Die »Liste der Grausamkeiten«, wie die bisher bekannte...