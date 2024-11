Montag morgen leeren sie die graue Tonne. So befreit fängt die Woche gleich gut an, entschlackt, erleichtert, gereinigt. Das Verschwinden des Mülls fühlt sich noch besser an als das Leeressen lang herumgestandener Marmeladengläser, es ist der Stuhlgang des Gewissens, die Leerung der grauen mehr noch als die der blauen oder gelben Tonne, ahnt man doch bei denen, dass der ganze Müllvermeidungs- und Wiederverwertungszirkus ein gigantischer Fremd- und vor allem Selbstbe...