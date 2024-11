Donald Trump zurück, Ampel kaputt – und eine Republik, die materiell immer weiter auseinanderdriftet. Am Mittwoch legte das Statistische Bundesamt mit dem »Sozialbericht 2024« die wohl umfassendste Zustandsbeschreibung der Sozialstruktur der hiesigen Bevölkerung vor. Unter dem Eindruck des politischen Bebens in Washington und Berlin blieb der Vorgang medial stark unterbelichtet. Dabei gebührte dem Thema die große Bühne: Während der Reichtum in Deutschland ungebremst...