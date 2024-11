Immer wieder versuche ich, in meinem »alltäglichen Alltag« (Bockbaer) »themenspezifische Blöcke zu clustern« (Tim Detzner, Die Linke), heißt: Biertrinken, Ablenkung, Unterhaltung und »Recherche« zusammenzubringen, ja zusammenzuschmeißen, auf einen Time-Haufen zu pfeffern, ergo lebensspezifisch zu clustern, was bedeutet, »dass man« all in one »ins Umsetzen, ins Praktische kommt«, wie es uns kürzlich die rhetorische Atombombe und Intellektualruine Nanny Faeser auf ein...