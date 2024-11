Spiel ihres Lebens

Einen wunderschönen guten Morgen! Argentinien hat am Wochenende in Doha, Katar bei der 17. Padel World Championship den zwei Jahre zuvor gewonnenen Weltmeistertitel mit einem 2:1-Finalsieg gegen Spanien verteidigt. Veranstaltet wird die WM seit 1992 von dem im Jahr zuvor in Madrid gegründeten internationalen Padel-Verband (FIP). Gründungsmitglieder waren die Föderationen aus Argentinien, Spanien und Uruguay. Rekordweltmeister sind mit zwölf Titeln die Argentinier, w...