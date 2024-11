Panknin, Martens, Hegen

Immerhin seit 1968 ist der vielseitige Schauspieler Jörg Panknin zu Gast auf dem Bildschirm. Er spielte bald konfliktbeladene Söhne, wie 1976 in »Lasset die Kindlein« oder einfühlsame Väter (»Nicki«, 1980), oft Arbeiter (»Lachtauben weinen nicht«, 1979), aber auch Lehrer (»Moritz in der Litfaßsäule«,1983). Dass er serientauglich ist, bewies er schon in »Barfuß ins Bett« (1988–1990) und »Flugstaffel Meineke« (1990) im DFF und hat seither immer wieder Gastauftritte ab...