Israel eskaliert den regionalen Krieg immer weiter: Am Montag abend sind bei einem israelischen Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei der von den besetzten Golanhöhen aus gestarteten Attacke auf den Randbezirk Sajida Sainab entstand nach Angaben der syrischen Regierung zudem erheblicher Sachschaden an zivilen Einrichtungen. Israels Armee hingegen behauptet, das »Geheimdiensthauptquartier« der Hisbollah in Syrien getro...