Vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft haben sich Wissenschaftler der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Frage gestellt, was geschehen muss, damit die Pflege dauerhaft und gut geleistet werden kann. Am Dienstag präsentierten sie ihre Ergebnisse für die »Zukunft der Pflege«, die sie auch in dem Band »Denkanstöße...