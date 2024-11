Die Erwerbslosigkeit steigt, mancherorts sogar rasant. In Österreich sind die Erwerbslosenzahlen im Oktober um fast zehn Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und liegen jetzt bei nahezu sieben Prozent. Das ist zwar knapp unter dem Zehnjahreswert von 7,5 Prozent, doch inkludiert dieser die Pandemiejahre, in denen es ohnehin eine überdurchschnittlich hohe Erwerbslosigkeit gab. Und Besserung ist nicht in Sicht: Kurzfristig wird die Zahl über den Winter erfahrungsge...