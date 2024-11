Der Längere zieht den kürzeren

Der eine hat die Distanz gesucht, der andere die Nähe. Ein Duell auf Augenhöhe, trotz des Größenunterschieds von einem halben Kopf. Tom Dzemski (27), der Längere, traf auf Nick Hannig (38), den Kürzeren. Kurzum, der Längere wird den kürzeren ziehen. Am Samstag abend in der Eventlocation Kraftverkehr im südwestlichen Sachsen, in Chemnitz. Ausverkauft, knapp 2.000 Zuschauer. Dzemski versus Hannig, der Hauptkampf der Gala des Magdeburger Boxstalls SES um den vakanten E...