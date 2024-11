Wir dokumentieren an dieser Stelle den Vortrag »künstliche Intelligenz – Was sie ist und was sie ändert«, den Peter Schadt bei der Cobra-VHS-Fachtagung »künstliche Intelligenz – Gamechanger in der Arbeitswelt?« am 30. September 2024 in Essen gehalten hat. (jW)

Im Folgenden werde ich vier Thesen vorstellen. Die vier Thesen sollen sich dabei dem Thema Ihrer Tagung – der Veränderung der Bildungsarbeit durch künstliche Intelligenz (KI) – immer weiter annähern. Meine ...