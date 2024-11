Der Tübinger Romantiker Wilhelm Hauff ist jung an Typhus verstorben. Zu seinen bekanntesten Werken zählten lange der heute vergessene Roman »Lichtenstein« und die 1940 von Veit Harlan verfilmte Erzählung »Jud Süß«. Heute sind vor allem noch seine Märchen in Erinnerung, allen voran »Das kalte Herz« aus der Rahmenerzählung »Das Wirtshaus im Spessart«, die 1827 in Hauffs »Märchenalmanach« erschien. Der Text berührt bis in unsere Zeit und ist viele Male verfilmt und als...