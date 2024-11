In Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs setzen Schulabsolventen zunehmend auf eine prosperierende Branche: das Bestattungswesen. Der Beruf des Bestatters boomt, so könnte man mit Blick auf eine Pressemitteilung des Statistischen Bundesamt vom Freitag resümieren. Nüchtern verkündeten die Statistiker, dass »sich zum Jahresende 2023 insgesamt 860 Personen in einer dualen Ausbildung zur Bestattungsfachkraft« befanden, »so viele wie nie zuvor«. In den letzten zehn Jahren ...