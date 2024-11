Cuba Sí, Cuba Sí – Palestine will be free!« schallt es am Samstag nachmittag vor dem US-Konsulat in Leipzig. Rund 300 Menschen haben sich unter dem Motto »Unblock Cuba« versammelt, um gegen die andauernde Blockade Kubas durch die USA zu demonstrieren. Aufgerufen hatte Cuba Sí Leipzig, eine Ortsgruppe der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Linkspartei. Mit dabei war die palästinasolidarische Gruppe Handala, die mit einem Zubringer den Großteil der Teilnehmenden mob...