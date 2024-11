Die »gesamte palästinensische Bevölkerung im Norden des Gazastreifens ist in unmittelbarer Gefahr, an Krankheiten, Hunger und Gewalt zu sterben«. So lautet die Kernbotschaft einer am Freitag (Ortszeit) von 15 UN-Organisationen veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme. Die Situation in dem seit fast einem Monat belagerten Gebiet sei »apokalyptisch«, »wobei grundlegende Hilfe und lebensrettende Güter verweigert werden, während Bombardierungen und andere Angriffe and...