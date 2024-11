Mit »Limits of Language« sind Field Music jetzt offenbar in ihrer »Abacab«-Phase angelangt. Seit etwa drei Alben loten die Engländer die Charts der 1980er aus, zunächst noch mit Verweisen auf Musik, die damals zumindest noch als semi-cool durchging, wie der Soulpop von Hall & Oates. Jetzt sind sie bei Genesis angelangt, der Band, die niemals cool war. Nicht zu ihrer Prog-Zeit in den 70ern und schon gar nicht in ihrer Popzeit in den 80ern, in der alles, was irgendwie...