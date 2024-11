Der Streik im öffentlichen Sektor am Donnerstag, zu dem die Basisgewerkschaften Unione Sindacale di Base (USB) aufgerufen hatten, legte den Betrieb in Schulen und im Gesundheitswesen weitgehend lahm. Die Arbeiter verstärkten den Druck zur Durchsetzung ihrer Forderungen nach besseren Vertrags- und Lohnbedingungen. Neben Lohnerhöhungen forderten sie im Gesundheitswesen, wo das Personal doppelt so viele Patienten wie in Deutschland, Frankreich und Schweden betreuen mus...