Mehr als 1.000 Ford-Arbeiter in England haben am Mittwoch einen 24stündigen Streik beendet. An den Standorten des Automobilherstellers in Dunton, Stratford, Dagenham, Daventry und Halewood hatten die Mitglieder der Gewerkschaft Unite die Arbeit niedergelegt. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer langwierigen Auseinandersetzung bei Ford UK über Gehalts- und Tarifvertragsänderungen, an der neben Arbeitern auch 1.200 administrative Angestellte beteiligt sind. Entgegen ...