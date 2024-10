Die Vereinten Nationen stoßen auch im Falle Sudans an ihre Grenzen: Während die Rufe ihrer Organisationen immer eindringlicher und die Erklärungen zu der Lage in dem nordostafrikanischen Land immer dramatischer werden, gehen das Töten, die Vertreibungen, die sexualisierte Gewalt, die Plünderungen und Zerstörungen unvermindert weiter. Allein am Freitag sind bei einem Angriff der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) in den Dörfern Al-Seraiha und Azrag im östli...