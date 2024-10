Anlässlich des Haftprüfungstermins der politischen Gefangenen Hanna S. nahmen am Sonnabend über 500 Personen an einer Solidaritätsdemonstration teil, darunter zahlreiche Eltern von mit Strafverfahren verfolgten Linken, wie die Mutter von Lina E. und der Vater der in Budapest inhaftierten Maja T. Aufgerufen hatte das lokale Bündnis »Wir sind alle Antifa«, das sich im Oktober 2023 gegründet hatte, nachdem die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen eine »kriminelle Ver...