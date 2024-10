Es ist ein Rekord: Seit Botswanas Unabhängigkeit vor 58 Jahren regiert die Demokratische Partei (BDP) in Gaborone. Präsident Mokgweetsi Masisi, seit 2019 im Amt, kandidiert nun zum zweiten Mal. Diesen Mittwoch wählen die etwas mehr als eine Million in die Listen Eingeschriebenen 61 Abgeordnete in die Nationalversammlung, die wiederum über das Staatsoberhaupt entscheiden. Daneben werden auch 609 Gemeinderäte bestimmt. Gewählt ist jeweils der Kandidat, der die einfach...