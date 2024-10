Litauen steht nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen vor einem Regierungswechsel. Dabei konnten die bisher oppositionellen Sozialdemokraten ihren Stimmenanteil stark erhöhen. Ihre Fraktion wuchs von 13 auf 52 der 140 Parlamentssitze, also auf das Vierfache. Der hohe Zuwachs ist offenbar insbesondere einem Abkommen der Sozialdemokraten mit anderen Oppositionsparteien über die gegenseitige Unterstützung in der zweiten Runde, in der Direktkandidaten gewählt wurden...