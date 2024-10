Auf Asche zu Asche

Während am Freitag die Sonne schien und man am Strand von Warnemünde an lauschiger Ecke hätte denken können, der Sommer wäre zurückgekehrt, waberte am Samstag morgen suppiger Nebel über der Hansestadt Rostock. Bevor es ins Ostseestadion gehen sollte, wurde standesgemäß am »Haltepunkt« und auf der Sportanlage »Rote Erde« vorbeigeschaut. Dort ist der Name noch Programm: Die E-Junioren der SG Motor Neptun Rostock spielten um zehn Uhr auf roter Asche gegen den Güstrower...