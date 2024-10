Die Treibhausgase in der Erdatmosphäre nehmen unvermindert weiter zu, wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Montag berichtete. Sorgen macht den Meteorologen vor allem das Kohlendioxid (CO2), das wegen seiner Langlebigkeit das Klima über viele Jahrhunderte beeinflussen wird. Seine atmosphärische Konzentration stieg in den vergangenen beiden Jahrzehnten um zehn Prozent an. Das war so schnell wie nie zuvor, seit der Homo sapiens auf dem Planeten herumläuft...