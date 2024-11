In Brechts Visier mochte man nicht geraten. Insonders, wenn man Mann hieß. Es kann schon vorkommen, dass zwei Gipfel derart hoch ragen, dass sie keinen Blick mehr für einander haben. Manns Ekel war episch, Brechts Zorn dramatisch. Beim »Zauberberg« kam ihm die Galle hoch. Acht Jahre, nachdem das Werk in die Welt getreten, 1932 also, indessen die Nazifinsternis bereits in die Zeit hinein dämmerte, schoss der um 22 Winter Jüngere scharf: »Der Dichter gibt uns seinen Z...