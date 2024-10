Mit dem Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) wolle sich Michael Kretschmer für einen »Asylfrieden« einsetzen. An diesem Donnerstag startet in Leipzig die Jahreskonferenz der Regierungschefs der 16 Bundesländer. Tatsächlich will Kretschmer für eine verschärfte Antiasylpolitik werben. Damit dürfte er mehrheitlich auf Zustimmung stoßen.

Gemeint ist also nicht, Asylsuchende in Frieden leben zu lassen, sondern deren Anzahl durch autoritäre Maßnahmen zu reduzier...