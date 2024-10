Dem niederländischen Chipmaschinenhersteller ASML passierte vergangene Woche, was einem börsennotierten Konzern niemals passieren darf. Er veröffentlichte den Geschäftsbericht für das letzte Quartal unbeabsichtigt bereits am Dienstag nachmittag und nicht am Mittwoch morgen, wie angekündigt. Der Bericht war nur eine halbe Stunde online, aber weil die Börse noch geöffnet hatte, knallte der Aktienkurs in kurzer Zeit von 800 Euro auf 640 nach unten. Am Ende verlor der M...