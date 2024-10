Ballett und Stummfilm waren nie weit voneinander entfernt. Die große Geste, das stumme Pathos, die Liebe zum Detail, die körperliche Anmut und die dramatische Musik vereinen beide Genres. Jetzt rückt der Meisterchoreograph Xin Peng Wang vom Theater Dortmund die zwei Künste nah zusammen. Für seine Version des Ballettklassikers »La Bayadère« (»Die Tempeltänzerin«) wählt Wang eine Rahmenhandlung: Sie spielt in Hollywood in einem Filmstudio in den 20er Jahren. Damals be...