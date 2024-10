Nur eine Woche nach Präsidentenwahl und EU-Referendum in Moldau steht in einer anderen ehemaligen Sowjetrepublik eine Wahl an, der gleichfalls weitreichende Konsequenzen zugeschrieben werden. In Georgien sind diesen Sonnabend etwa 3,5 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die Zusammensetzung des nächsten Parlaments zu entscheiden. Zur Wahl stehen insgesamt 18 Parteien, von denen etwa die Hälfte auch im jetzt amtierenden Parlament schon vertreten ist. Anders als...