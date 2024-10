Kamala Harris hat sich für den Wahlkampf in eine Ikone verwandelt. Des vielgepriesenen »American Dream« nämlich. Jahrelang war sie als Stellvertreterin des amtierenden US-Präsidenten Joseph Bidens nahezu unsichtbar geblieben. Noch viel weniger schien sie als die »Vize an seiner Seite«, die schweigende Frau hinter ihm, wenn er seine Ansprachen vom Teleprompter ablas. So hatte man sie abschätzig als stets lächelndes Beiwerk des Mannes im Weißen Haus angesehen. Erst na...