Wieder einmal geht in Japan ein staatlich kontrolliertes Unternehmen an die Börse – und die in- und ausländischen Medien klatschen lautstark Beifall. Auch die deutsche Presse gibt sich euphorisch. Von »Nahverkehr als Erfolgsgeschichte – auch an der Börse« ist da die Rede, und von den Japanern, die zeigen, »wie die Privatisierung des Schienenverkehrs gelingen kann«.

Am Mittwoch hatte Tokyo Metro, der größte und älteste U-Bahn-Betreiber der japanischen Hauptstadt, sei...