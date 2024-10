Nicht nur 60 Prozent auf alles, was aus China kommt, sondern auch 20 Prozent auf alle Importe. Diese Größen stehen im Raum für den Fall, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnen sollte. »Wissen Sie, was hart ist? Die Europäische Union. Sie behandeln uns so schlecht, dass wir ein Defizit haben«, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat kürzlich gegenüber Bloomberg. Mit höheren Zöllen sollen das Handelsdefizit der USA verkleinert und die Einnahm...