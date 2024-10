Die ostdeutsche Industrie wollte Vorreiter in der Energiewende werden. So zumindest formulierte es der IG-Metall-Bezirksleiter für Berlin und Brandenburg, Dirk Schulze, vor gut drei Jahren in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Und er hatte einen Plan, wie regionale Kreislaufwirtschaft »mit kurzen Wegen auf der Höhe der Zeit mit modernster Technologie« funktionieren könne. »Mit erneuerbarer Energie kann zukünftig in Schwedt grüner Wasserstoff hergestellt werden,...