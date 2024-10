Ich dachte, als 2025 der Merz kam und der Pöbel die Politik diktierte, das bisschen Faschismus wird dich schon nicht umbringen. Dann fand ich an einem Nachmittag im Jahr 2026 im Briefkasten eine Vorladung der Remigrationspflichterfassungsbehörde (RemPEB). Ich betrat am vorgesehenen Tag pünktlich das Büro, in dem die Fälle von A bis E behandelt werden.

»Guten Tag, Herr Doisen-Tomooory. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?«

»Nein.«

»Schön. Nehmen Sie Platz.«

»G...