Plüsch ist ein Gewebe oder Gewirke mit sehr weicher Haptik. Doch weshalb wird alles immer plüschiger, puscheliger, kuscheliger? In der U-Bahn sprach kürzlich jemand ein Mädchen mit »Hallo, Puschel!« an. Ein Puschel ist laut Duden eine weiche Quaste und häufig aus Plüsch. Auf Amazon findet man »eine große Auswahl an Puschel für verschiedene Zwecke und Anlässe«. Ein »Plüschkaufhaus« bietet »über 3.000 hochwertige Kuscheltiere« an.

Juvenile Rucksackträger lassen bunte ...