Das US-Flugabwehrsystem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) sei in Israel »einsatzbereit« stationiert und man habe »die Fähigkeit, es sehr schnell in Betrieb zu nehmen«. Das sagte der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag in Kiew. Das Luftabwehrsystem, das US-Präsident Joseph Biden mitsamt etwa 100 Soldaten, die es bedienen sollen, nach Israel entsandt hat, soll mögliche zukünftige Angriffe, die in Reaktion auf israelische Attacken au...