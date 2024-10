Berlin ist der größte Universitätsstandort in Deutschland. Das liegt wahrscheinlich weniger am postulierten »Arm, aber sexy«-Image, sondern an der als attraktiv beworbenen Hochschullandschaft dort (Stichwort: Exzellenzinitiative). Im Sommer hatte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) noch erklärt, die Metropole müsse »Standort für internationale Spitzenforschung bleiben«. Jetzt zucken die Nachwuchsforscher zusammen: Die Entfristungsregelung im Berliner Hochschul...