Für den Inlandsgeheimdienst wird eine neue Führung gesucht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird schon bald einen Nachfolger für Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bekanntgeben, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Montag unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen berichtete. Faeser wolle womöglich noch in diesem Jahr einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin an die Spitze des Bundesamtes beru...