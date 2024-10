Alle Völkermorde hatten eine Vorgeschichte. So auch dieser, der täglich vor unseren Augen unsägliche Opfer fordert und von dessen Vorgeschichte niemand in Regierung und Politik etwas wissen will – zumindest in Deutschland. Diese Geschichte heißt Apartheid.

Der Begriff Apartheid war Jahrzehnte lang verbunden mit dem rassistischen System der weißen Siedler in Südafrika. Er blieb auch nach dem Sieg der schwarzen Bevölkerung mit der Präsidentschaft Nelson Mandelas ab 19...