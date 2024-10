»Die Welt braucht mehr Menschen wie Barbara Dane; jemand, der nicht anders kann, als seinem Gewissen zu folgen. Sie ist, wenn man es so nennen will, eine Heldin.« Das sagte Bob Dylan einmal über sie.

Am vergangenen Sonntag ist die Sängerin, Gitarristin, Songwriterin und politische Aktivistin Barbara Dane im Alter von 97 Jahren in einem Hospiz in Oakland, Kalifornien, verstorben. Geboren wurde sie am 12. Mai 1927 in Detroit. Die Eltern waren aus Jonesboro, Arkansas, ...