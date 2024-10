Diese Woche beginnt in Österreich die wichtigste Verhandlungsphase für Löhne im Land. Im vergangenen Jahr dauerte diese Lohnrunde in vielen Branchen sehr lange und war unüblich kämpferisch: Sogar mehrtägige Warnstreiks und andere Arbeitskampfmaßnahmen setzten die in Österreich typischerweise kampfunwilligen Gewerkschaften ein. Dieses Jahr werden die Verhandlungen wohl ruhiger verlaufen.

