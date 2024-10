Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) liegt einiges im argen. Wie nun bekannt wurde, sollen sämtliche Angebotsbereiche des Nahverkehrsunternehmens in der Hauptstadtregion für mindestens noch drei Jahre unverändert bleiben. Mindestens bis 2029 sollten die aktuellen Fahrpläne von Bussen und Straßenbahnen unverändert bleiben, berichtete etwa ND – Der Tag am Sonntag mit Verweis auf eine interne BVG-Veranstaltung. Bei der U-Bahn sei dem Bericht zufolge immerhin eine e...