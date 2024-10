Ein Jubiläumskonzert, wie es sein soll: Die Streicher steigern den Sound zu großen Wogen, die Bläser triumphieren mit hörbaren Glücksgefühlen. Die Pauke schlägt verhalten im Hintergrund, bis sie wie ein Gewitterkrachen hervortreten darf. Anlässlich des Jubiläums »40 Jahre im Herzen Berlins« bot das Russische Haus in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte am vergangenen Freitag musikalische Macht vom Feinsten. Auf dem Programm: Beethoven und Rachmaninow. Die Zugabe kam ...