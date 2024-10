»Rewilding«, das ist einerseits die Rückversetzung von Kulturlandschaft in ihren Naturzustand, andererseits die Wiedereingliederung von Lebewesen in die Natur, aus der sie entnommen wurden. Beide Definitionen ergeben Sinn im Kontext des gleichnamigen Albums von Başak Günak, einer in Berlin lebenden türkischen Künstlerin, die auch unter dem Namen Ah! Kosmos veröffentlicht.

Günak hat Field Recordings und Stimmen, die sie in Installationen verwendet hat, rekontextualis...