Wird US-Präsident Joseph Biden vor dem Ende seiner Amtszeit den indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier (80) begnadigen? Anlässlich des Besuches von Biden in der BRD am Freitag erhob die Solidaritätsbewegung für den seit 48 Jahren in den USA eingesperrten Aktivisten des American Indian Movement (AIM) diese Forderung mit einer Briefkampagne an eur...