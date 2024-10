Die Bemühungen Kubas, den seit Freitag andauernden Stromausfall zu beenden, sind am Sonnabend abend (Ortszeit) erneut gescheitert. Besonders dramatisch ist die Lage in der sozialistischen Inselrepublik zudem durch den herannahenden Hurrikan »Oscar«. Das kubanische Stromnetz war erstmals am Freitag gegen Mittag zusammengebrochen, nachdem das größte Kraftwerk der Insel abgeschaltet worden war. Am Sonnabend morgen brach das Netz erneut zusammen, wie staatliche Medien b...