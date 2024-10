Nächstes Jahr würde die Kunstgießerei in Lauchhammer 300 Jahre alt werden. Nach eigenen Angaben ist sie damit die älteste Kunst- und Glockengießerei in Deutschland. Hier wurden so bedeutende Mahnmale wie die »Trümmerfrau« für Dresden oder die »Widerstandskämpfer« von Fritz Cremer für die Gedenkstätte Auschwitz und seine bekannte Buchenwaldgruppe gegossen. Nun allerdings könnte Schluss sein. Die Gießerei hat Insolvenz angemeldet, wie der RBB am 11. Oktober berichtete...