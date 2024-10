Auch in Amerika stehen die Zeichen auf Konfrontation. Das ist das Signal, das vom am Mittwoch abend (Ortszeit) im argentinischen Mendoza zu Ende gegangenen dreitägigen Gipfel der Verteidigungsminister der Amerikas (CMDA) ausgeht. In einer abschließenden »Erklärung von Mendoza« verpflichteten sich die Teilnehmer zwar, »den Frieden zu fördern und zu stärken«. Unklar blieb aber, wie das vonstatten gehen soll. Beim Gipfel war deutlich geworden, wie weit die Meinungen de...